Sofia Goggia | intervento alla mano dopo infortunio | come sta | ultime news

Eurosport IT

si è sottoposta a un intervenuto chirurgico per la riduzione della fratture scomposte al secondo e terzo metacarpo della mano sinistra. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata ...Ancora un infortunio per. La campionessa bergamasca, durante la discesa libera di St. Moritz chiusa al 2° posto alle spalle dell'altra azzurra Elena Curtoni, ha ripotato la frattura scomposta del secondo e terzo ... Coppa del Mondo 2022/23 - Paura Sofia Goggia a Sankt Moritz! Colpisce una porta ed esclama: "Ho rotto la mano" Sofia Goggia è stata operata nel pomeriggio presso la Clinica la Madonnina di Milano. L'operazione è "perfettamente riuscita" e all'atleta bergamasca sono state ridotte le fratture scomposte al second ...SCI ALPINO - L'intervento per la riduzione delle fratture scomposte alla mano sinistra di Sofia Goggia è perfettamente riuscito. Domani negli ultimi momenti pri ...