Sky TG24 Live In Bergamo | il racconto della prima giornata

Sky Tg24

Tantissimi gli ospiti di venerdì 16 dicembre dell'evento, da Stefano Bonaccini al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, da Patrick Zaki al Premio Nobel Giorgio Parisi. La parola chiave di ...... sono queste le priorità indicate dagli italiani per il nuovo anno in un sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per. I temi su cui il governo dovrebbe concentrarsi, da ... Sky TG24 Live In Bergamo, la prima giornata. DIRETTA Leggi su Sky TG24 l'articolo Patrick Zaki a Sky TG24 Live In Bergamo: 'Sono bloccato, vorrei tornare in Italia'. VIDEO ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, il ministro Valditara a Live in Bergamo: 'Servono rispetto e sicurezza'. VIDEO ...