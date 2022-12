Sinisa Mihajlovic morto | l’addio del mondo del calcio Ranieri | “Era un combattente nato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilpiange la morte di “un“, come lo definisce l’allere Claudio. La notizia della scomparsa discuote ildel pallone: il serbo aveva 53 anni, da tempo combatteva contro la leucemia. “Ci eravamo sentiti 15 giorni fa per andare a prendere un caffè visto che abitavamo vicino, era una persona a modo. Era una persona a cui era piacevole da stare vicino. E’ stata davvero una perdita notevole per ildelma soprattutto per la famiglia”, dice Dino Zoff a RaiNews 24. “Mi dispiace tantissimo, sono senza parole. Era un, un grande giocatore ma anche come allere ha fatto bene. Ha fatto del ...