Sinisa Mihajlovic morto | il Milan in campo con il lutto al braccio contro il Liverpool

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Alle ore 16.30 ilscende inilin amichevole a Dubai. La squadra rossonera è incon ilale osserva un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per omaggiare la memoria del suo ex allenatoreall’età di 53 anni per la leucemia. “Il paradiso ha guadagnato un’altra leggenda. Ci mancherai molto,”, ha scritto in un tweet il club rossonero.è stato allenatore deltra il 2015 e il 2016. Il 31 gennaio 2016 ha riportato i rossoneri a vincere un derby con il risultato di 3-0 (l’ultima volta che si è verificato questo risultato risaliva alla stagione 2010-11). Ha conquistato la ...

La Gazzetta dello Sport

Non ce l'ha fatta: l'ex tecnico del Bologna ha perso la sua lunga battaglia contro la malattia. L'annuncio è arrivato direttamente dalla famiglia del serbo, che lo ha comunicato all'ANSA con una lunga ...Non si è mai piegato né spezzato,, di fronte a nessuno. Era il suo bello, la sua unicità, il suo orgoglio. Alla fine ha ceduto solo a una malattia assassina e inesorabile , contro cui ha combattuto per più di tre ... È morto Mihajlovic, il duro dal cuore grande: stroncato dalla leucemia a 53 anni (Adnkronos) – Si può ricordare un uomo come Sinisa Mihajlovic in tanti modi. Ma le parole migliori sono le sue, quelle che ha scritto in una lettera ai tifosi del Bologna, pubblicata sulla Gazzetta ...Non si è mai piegato né spezzato, Sinisa Mihajlovic, di fronte a nessuno. Era il suo bello, la sua unicità, il suo orgoglio. Alla fine ha ceduto solo a una malattia assassina ...