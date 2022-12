Sinisa Mihajlovic | la tripletta su punizione

Agenzia ANSA

Francesca Bonifazi , direttrice del programma Terapie Cellulari Avanzate dell'Irccs Policlinico di Sant'Orsola di Bologna , ha seguito da vicinoed oggi ne piange la scomparsa. "Per me è stato un paziente perfetto, con una grande personalità e al tempo stesso con la capacità di affidarsi totalmente. Aveva una malattia molto ...ROMA - "Tifo Lazio, se perdo con loro mi rode di meno" .non ha mai nascosto la sua fede laziale. Sei anni in biancoceleste dopo aver vestito la maglia della Roma. Un sacrilegio per alcuni, non per lui. Maglia giallorossa dimenticata a ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio Sinisa Mihajlovic è morto oggi, a 53 anni, dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Era nato a Vukovar, cresciuto a Borovo, nella Jugoslavia di Tito. Lì aveva iniziato a giocare a calcio e con la ...Nelle ultime ore si è diffusa la notizia più dolorosa e che nessuno avrebbe voluto mai sentire, che ha sconvolto il mondo del calcio italiano, quella della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Immediati i ...