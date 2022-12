Serie A | il governo dà l’ok alla riforma della Legge Melandri | diritti tv per cinque anni  

Yahoo Eurosport IT

Chiediamo al Presidente della Regione quale sia la posizione dele quali il luogo e lo ... nell'ultimo anno, la Regione ha fatto notevoli passi in avanti, avviando unadi iniziative, ...Per lamal comune mezzo gaudio, l'Assessore alla sanità, Roberto Barmasse, ha replicato ... Quello che potrà confermare o smentire la bontà dell'azione delnella soluzione di questa ... Serie A, il governo blocca il salva-calcio. Galliani: 'L'unico settore a non essere aiutato' Terremoto politico, il governo sfiducia il premier slovacco Heger dopo gli tra il leader del Sas Sulik e l'attuale ministro delle Finanze, Igor Matovic ...Terremoto politico, il governo sfiducia il premier slovacco Heger, l'opposizione aveva bisogno di 76 voti per car cadere l’esecutivo e li ha ottenuti ...