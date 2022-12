Se chi chiede la resa dell’Ucraina leggesse le parole di Vittorio Foa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Per avere almeno la possibilità di esistere bisogna prima resistere. Non lo capiranno mai, i clown del filoputinsimo

Presskit

...(541 sì due i contrari e tre gli astenuti) una risoluzione che denuncia lo scandalo ela ... E c'è ancheutilizza la vicenda del cosiddetto Qatargate per autoassolversi da un recente passato ...... che costeranno di più perutilizza iOS , il sistema operativo dei dispositivi come iPhone e ...loro scrivania nel tentativo di mostrare quella dedizione alla Twitter 2.0 che Musk non soloma ... Il vice presidente del parlamento tedesco chiede le autopsie per chi ... Per avere almeno la possibilità di esistere bisogna prima resistere. Non lo capiranno mai, i clown del filoputinsimo ...Chi aveva difficoltà a comprendere il significato di «gauche caviar», nonostante il fondamentale e raffinatissimo libro scritto a ...