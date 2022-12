Sciopero 16 dicembre | coinvolti anche mezzi di trasporto e benzinai | ecco dove

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nella giornata di domani saranno possibili alcuni disagi per coloro che usufruiranno delpubblico locale e per chi deciderà di mettersi in viaggio lungo le autostrade: lo stato di agitazione coinvolgerà infatti le città e le principali vie di comunicazione di alcune regioni fino a sera

Nel Lazio stop del personale Fs, possibili cancellazioni Dalle 9 alle 17 del 16, in adesione allogenerale regionale proclamato da Filt - Cgil e Uiltrasporti si fermerà anche il ...Torino Zoom [Primo Piano] Neve edei trasporti: traffico in tilt in città Giulia Zanotti15, 2022Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Corteo a Firenze, iniziative in tutta la regione. Un presidio alle Officine Ferroviarie Osmannoro Firenze, 15-12-2022 - Domani venerdì 16 dicembre sciopero generale regionale di 24 ore, dei settori pr ...