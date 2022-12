Sci | nella nebbia di St Moritz spunta Curtoni Goggia è seconda | ma si frattura una mano - Sport - Altri Sport

QUOTIDIANO NAZIONALE

È una giornata di soddisfazioni per loazzurro.discesa della Coppa del mondo dia St. Moritz , in Svizzera, sui primi due stalli del podio sono salite le italiane Elena Curtoni e Sofia Goggia . La valtellinese, che ha sciato ...Nebbia e neve in Svizzera, l'italiana approfitta del pettorale 2 e trionfadiscesa libera accorciata. Sofia si difende ma l'infortunio preoccupa: sarà subito ... Sci, nella nebbia di St. Moritz spunta Curtoni. Goggia è seconda con infortunio alla mano Roma, 16 dic. (Adnkronos) - La campionessa azzurra Sofia Goggia ha riportato la frattura scomposta del 2° e 3° metacarpo della mano sinistra, dopo aver urtato contro il palo nel corso della ...Tra le azzurre buona prestazione anche per Federica Brignone, settima a 1'27" dalla Curtoni, e Laura Pirovano, decima a 1'36" ...