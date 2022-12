Sci | Goggia decide all' ultimo | orari tv e favorite della seconda discesa di Saint Moritz - Sport - Altri Sport

La Gazzetta dello Sport

Operata a Milano, Sofia è rientrata in Svizzera: solo a pochi minuti dalla gara deciderà se scendere o ...Ricordiamo che per la seconda discesa, pianificata domani alle 10:30, sono iscritte anche le azzurre Elena Curtoni, Federica Brignone, Laura Pirovano, Nadia e Nicol Delago, Karoline Pichler, Marta ... Goggia, intervento riuscito: "Ho sbattuto sul ghiaccio. Decido se correre solo prima del via" Operata a Milano, Sofia è rientrata in Svizzera: solo a pochi minuti dalla gara deciderà se scendere o meno Sankt Moritz , 16 Dicembre 2022 – La giornata odierna è stata dolce amara per i colori azzur ...La situazione sull'infortunio di Sofia Goggia: l'atleta è reduce da un problema alla mano, la situazione in vista dei prossimi appuntamenti ...