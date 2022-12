Sci alpino | startlist discesa St Moritz 2022 17 dicembre | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sabato 17(ore 10.30) si disputerà la secondalibera femminile a St., prova valida per la Coppa del Mondo-2023 di sci. Sulla pista svizzera andrà in scena una nuova gara veloce dopo quella del venerdì (anche se con partenza abbassata al cancelletto del superG a causa del maltempo). Si preannuncia grande spettacolo su uno dei tracciati simbolo del Circo Bianco, dove le atlete sono solite fronteggiarsi a viso aperto per il successo. L’Italia vuole continuare a sognare in grande. Elena Curtoni ha vinto gara-1 e insegue un bis da brividi. La valtellinese ha preceduto Sofia Goggia, ma la bergamasca ha rimediato la frattura a due dita della mano sinistra ed è stata operata a Milano. L’azzurra cercherà di essere della partita e di andare a caccia del risultato di lusso ...