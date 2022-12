Sci alpino | Goggia operata alla mano | “Discesa St Moritz? Decido domani”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) E’ perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale si è sottoposta SofiaMadonnina per ridurre le fratture scompostesinistra, in particolare al secondo e terzo metacarpo. Sono state inserite placche e viti a causa dell’infortunio rimediato dall’azzurra durante lafemminile di venerdì a St., chiusa peraltro al secondo posto dbergamasca, che non scioglie ancora i dubbi sulla sua presenza nella secondadi sabato delle ore 10.30: “Mi dispiace per questo contrattempo che non ci voleva. I giorni di prova erano andati molto bene ed ero pronta a puntarevittoria, purtroppo il contatto con un blocco di ghiaccio prima della terza porta mi ha provocato un gran dolore, ho capito ...