Sci alpino | doppietta italiana a St Moritz! Elena Curtoni vince davanti a Sofia Goggia | che si infortuna

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Uno squarcio d’azzurro nel cielo grigio di St. Moritz.firmano una meravigliosanella discesa libera odierna sulla difficile pista svizzera. Una gara sprint con partenza abbassata, causa la fitta nevicata e la scarsa visibilità.ha sfruttato al meglio il pettorale 2, trovando probabilmente le migliori condizioni possibili, centrando quella che è la terza vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la seconda nella specialità dopo quella di Bansko nel 2020. In quella occasione addirittura ci fu una magica tripletta azzurra sulle nevi bulgare, mentre questa volta sono due le azzurre sul primo e secondo gradino del podio. Alle spalle di, infatti ha concluso, bravissima ...

