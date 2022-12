Sci alpino | doppietta italiana a St Moritz! Elena Curtoni vince davanti a Sofia Goggia | che si frattura la mano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Uno squarcio d’azzurro nel cielo grigio di St. Moritz.firuna meravigliosanella discesa libera odierna sulla difficile pista svizzera. Una gara sprint con partenza abbassata, causa la fitta nevicata e la scarsa visibilità.ha sfruttato al meglio il pettorale 2, trovando probabilmente le migliori condizioni possibili, centrando quella che è la terza vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la seconda nella specialità dopo quella di Bansko nel 2020. In quella occasione addirittura ci fu una magica tripletta azzurra sulle nevi bulgare, mentre questa volta sono due le azzurre sul primo e secondo gradino del podio. Alle spalle di, infatti ha concluso...

La bergamasca sarà subito operata: vuole essere al via della discesa di sabato SANKT MORITZ (SVIZZERA) - Frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra: questo l'esito degli ..., infortunio per S ofia Goggia : 'Mi sono rotta la mano '. Da quanto si apprende la medaglia d'Oro in Corea del Sud lo ha comunicato dopo la sua discesa di Sankt Moritz . Quella frase è ... Coppa del Mondo 2022/23 - Meraviglia Curtoni! Sua la prima discesa, rivivi la gara Tifosi ed appassionati che davanti alla Tv hanno colto quella frase che suggerisce un infortunio per Sofia Goggia: "Mi sono rotta la mano"