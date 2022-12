Sci Alpino | doppietta azzurra in Coppa del Mondo | ma Goggia si fa male alla mano

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ladelfemminile di scisi tinge d’azzurro. Elena Curtoni e Sofia, infatti, hanno firmato una splendidanella prima discesa libera di St. Moritz (Francia). La lombarda è riuscita a sfruttare al meglio il pettorale numero due e, con il tempo di 1:09.40, ha centrato la terza vittoria della carriera indel, la seconda nella specialità. “Questa pista mi parla sempre un po’, mi piace molto. In discesa avevo fatto il mio primo podio in carriera qui, ho dei bei ricordi, mi trovo bene e probabilmente quando ci sono condizioni difficili riesco a tirare fuori il meglio di me. Il mio istinto si vede che funziona nel modo giusto. Sapevo che in velocità posso essere con le migliori, in discesa lo scorso anno la stagione non è andata ...