Sci Alpinismo | Adamello World Cup 2022 | Nicolò Ernesto Canclini sul podio nella Sprint | amarezza per Giulia Murada

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ha avuto ufficialmente inizio quest’oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo di sci-2023 con laCupe, per la precisione, con le gare(sia maschile che femminile) in quel di Pontedilegno. Le prove si sono da poco concluse, con risultati positivi per gli atleti azzurri, soprattutto in ambito maschile. Partiamo però, in ordine di tempo, essendo la prima finale a esser stata disputata nell’odierna serata, dallafemminile che ha visto prevalere la francese Célia Perillat-Pessey, con la slovacca Marianna Jager?íková in seconda posizione. Completa ilin terza posizione la transalpina Léna Bonnel; tantaper l’azzurra, che fino ...

È tutto pronto a Ponte di Legno e sul ghiacciaio Presena per questo fine settimana di Coppa del Mondo di, in calendario da oggi venerdì 16 a domenica 18 dicembre. La neve caduta abbondante in questi giorni è in grado di garantire due teatri di gara di qualità per esaltare le prestazioni ...