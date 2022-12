Scacchi | Europei blitz 2022 | David Navara è campione | Luca Moroni 25° e miglior italiano Da domani il torneo rapid

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Una bella gioia per uno dei giocatori più rispettati del circuito mondiale. Il cecovince gliche si sono giocati oggi a Katowice, in Polonia: 22 turni tutti d’un fiato con 11 minimatch e una classifica che, però, tiene conto non della somma di questi ultimi, ma di tutti i risultati conquistati in ogni partita. Un curioso ibrido, insomma, per la rassegna continentale., 37 anni, già numero 13 del mondo nel 2006 e di poco fuori dalla top 50 allo stato attuale delle cose, finisce a quota 17.5/22 insieme al polacco Maciej Klekowski e all’armeno Shant Sargsyan, ma lo spareggio tecnico favorisce l’esperto ceco nei confronti degli altri due suoi avversari. Per la verità,rischia di perdere il titolo a causa di qualche cattiva partita di troppo nella ...

OA Sport

