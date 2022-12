Sardegna | un nuovo caso di victim blaming dopo uno stupro | la storia si ripete

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il 12 dicembre, il sito Gallura oggi ha pubblicato un articolo sulla vittimizzazione di una ragazza di 15 anni che, alla fine di novembre, ha denunciato un ventottenne per violenza sessuale. Si tratta di un amico di famiglia che durante lol’ha aggredita e presa a pugni. La ragazza si è rivolta al Pronto Soccorso di Olbia ed è scattato il Codice Rosso che ha portato all’arresto dell’indagato. Gallura oggi scrive che le telecamere di sorveglianza hanno confermato i fatti riportati nella denuncia, eppure, nonostante i primi riscontri ne rafforzino la testimonianza, l’ostilità del paese si è riversata tutta sulla ragazza. Rea di uscire, invece di restare in casa – dimostrando a tutti di essere una vittima perfetta, all’altezza delle aspettative dei paesani che le hanno già addossato vergogna e colpa. Se lui ha il diritto di essere ritenuto presunto innocente fino ...

