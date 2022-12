Santa Marinella | cavallo cade in un dirupo | salvo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A, nella mattinata di giovedì 15 dicembre 2022, i Vigili del Fuoco di Cerveteri hanno tratto inun equide che era precipitato in un. I fatti Da quanto si apprende, al km 51 della Statale Aurelia, l’animale protagonista della vicenda in cronaca, probabilmente per il terreno scivoloso reso impervio dalle copiose piogge, è finito in una zona pericolosa e da qui, poi, non è riuscito a divincolarsi. E’ stato grazie all’operazione di salvataggio posta in essere dai Vigili del Fuoco di Cerveteri che l’equino ancora vive. La segnalazione A dare l’allarme dell’evento di cui sopra, è stato il confinante del terreno nel quale l’animale è collocato: resosi conto della gravità degli accadimenti, ha avvisato i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, si sono adoperati nelle attività atte alla ...

Sky Tg24

