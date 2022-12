Sanremo Giovani | Pio La Torre o Il regalo perfetto? La tv del 16 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 16su RaiUno dalle 21.25 andrà in onda “”, condotto da Amadeus. In diretta dal Teatro del Casinò dila finale dicon 12 artisti in gara. Nel corso della serata scopriremo anche il cast degli Artisti-Campioni in gara al 73° Festival di. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “S.W.A.T.”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Lo zodiaco” e “Per sempre”. Nel primo, oligarchi cinesi cercano di riportare in patria opere d’arte perdute assoldando degli spietati killer. Di una famiglia resta viva solo la figlia piccola, salvata da Hondo e Tan. Nel secondo, ultimo giorno di lavoro per Chris. La S.W.A.T. deve trovare un uomo che è in possesso di gas nervino. Durante la ...