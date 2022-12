Sanremo 2023 | Amadeus | “Lady Gaga e Britney Spears? I super ospiti sono i big in gara”

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Per il Festival diavevano iniziato a circolare le voci di presenze illustri come quelle di. Il direttore artistico, in carica per il quarto anno di fila, ha voluto specificare però che idi questa edizione saranno i cantanti in. Lo ha fatto durante la conferenza stampa di presentazione diGiovani, specificando che non ci sarà nemmeno una co-conduttrice internazionale. Come riportato da La Repubblica, sul palco con Gianni Morandi e Chiara Ferragni, ha parlato senza giri di parole in occasione del Festival diprossimo venturo: “Ci saranno alcunistranieri, ...