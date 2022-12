San Leucio del Sannio | domenica 18 dicembre è festa col villaggio di Babbo Natale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Sandel(Bn).18, il comune sanleuciano diventerà «Il Magicodi». Dalle 16:30 alle 19:30, infatti, piazza Filippo Zamparelli si trasformerà in un luogo incantato, dove il mitico Santa Claus sarà il graditissimo «ospite d’onore» in una location gremita di attrazioni ludiche, con gonfiabili tematici e molte altre sorprese. Ad attendere «grandi e piccini», con i bambini che coglieranno sicuramente al volo la ghiottissima occasione per consegnare ala loro classica letterina dei doni, ci saranno inoltre un oceano di zucchero filato, popcorn e leccornie di ogni tipo, con coinvolgenti occasioni di animazione, in sintonia con la immensa gioia ...

CasertaNews

del Sannio . Apparecchi multimediali destinati ai meno abbienti. Questo al centro dell'iniziativa messa in campo, ancora una volta, dall'associazione 'Ampio Raggio' ODV per tendere una mano ...Trenta sindaci di Comuni del Casertano che in passato sono stati luoghi di eccidi nazisti, in gran parte oscurati o dimenticati, hanno firmato a Caserta " al Real Sito di" un protocollo di intesa che porterà alla nascita di una "Costituzione della Rete dei Comuni della Provincia di Caserta, per non dimenticare le stragi nazifasciste nell'ottica della ... Vigilanza a San Leucio, Del Rosso: "Paghi l'Università" L’Associazione musicale-culturale “S. Leucio”, con la collaborazione dell’associazione Arcopu (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi), con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, del Com ...In distribuzione anche l’annullo filatelico realizzato da Poste Italiane per l’occasione Il 20 dicembre la celebrazione della significativa ricorrenza, verrà presentato il volume dell’Archivio Storico ...