San Gennaro | grande attesa in Duomo per il miracolo ma il sangue è ancora solido

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si presentailcontenuto nell’ampolla mostrata ai fedeli dall’abate della Cappella del Tesoro di San, monsignor Vincenzo De Gregorio. L’esposizione è avvenuta al termine della messa celebrata dall’abate all’interno della Cappella, nella navata destra del, nel giorno in cui è atteso il terzo dei tre miracoli della liquefazione deldi San, il“laico” perché la cerimonia è gestita non dalla Chiesa di Napoli e dall’arcivescovo, ma dalla Deputazione di San, istituzione presieduta dal sindaco di Napoli. La teca resterà esposta fino alle 12.30, poi nuovamente dalle 16.30 alle 18; alle 18.30 sull’altare delsarà celebrata la messa che vedrà la ...

Fanpage.it

tu ci aiuti e noi ti realizziamo una cappella che più bella non ce n'è". Questo il patto simbolicamente siglato tra i napoletani e il loro santo Patrono nel 1527 . A fare da garanti a quel ...non ha fatto il terzo miracolo dell'anno. Il sangue contenuto nella teca della Reale Cappella del Tesoro nel Duomo di Napoli non si è sciolto per ora. La reliquia, infatti, verrà esposta ... San Gennaro, il sangue non si è sciolto nel miracolo laico di dicembre. Si riprova nel pomeriggio È atteso per oggi il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il prodigio che tradizionalmente si ripete il 16 dicembre è il terzo e ultimo dell'anno, dopo quelli ...Si presenta ancora solido il sangue contenuto nell'ampolla mostrata ai fedeli dall'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro ...