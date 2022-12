Sampdoria | un club di Serie A si fa avanti per Colley

Lazio News 24

Lukaku e Dzeko © LaPresseIlnerazzurro ha da tempo fatto la sua proposta: sul tavolo c'è un ... con Marotta in attesa della decisione definitiva dell'ex giocatore della. Meno ostacoli ...L'attaccante dellaFabio Quagliarella è stato sottoposto oggi ad accertamento ortopedico specialistico il ... Lo rende noto ilblucerchiato con un comunicato sul sito ufficiale. Sampdoria, Ferrero rivuole il club e cerca la sponda di Lotito Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Brutta tegola per la Sampdoria, che subisce il grave infortunio di Fabio Quagliarella: i blucerchiati riportano il bomber in Serie A ...