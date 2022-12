Salvini | Con nuovo codice appalti taglio alla burocrazia | è miglior battaglia alla corruzione

Adnkronos

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo, il Sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, e il Ministro della Salute, Orazio ...licenza ...Il vice premier Matteoposta una fotoil serbo mentre Giuseppe Conte lo ricorda come ottimo atleta e grande uomo di sport. Enrico Letta parla di 'Tristezza. Ammirazione. Rispetto'. Ancora ... Natale, Salvini: "Contestare albero con palle rosa 'attacco sessista' Ma perché" Il testo ora andrà al vaglio del Parlamento per poi tornare in Consigli dei ministri per il via libera definitivo. Liberalizzato l'appalto integrato, alzate le soglie per affidamenti diretti e procedu ...Le principali notizie scelte per voi dalla redazione che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker e Spotify ...