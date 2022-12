Salerno | lacrime e gioia per Ilaria Bove | intitolata palestra della sua scuola

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPer tutti è l’inizio di un nuovo anno, un momento per buttare via i brutti pensieri ed affacciarsi con i buoni propositi al nuovo anno. Ma dal 1 gennaio 2022 per due famiglie di Pellezzano, Galluzzi e, non è più così. Perché un anno fa proprio nella notte del primo dell’anno in un tragico incidente stradale persero la vita, 15 anni e Nicholas Galluzzi, 18, due giovani fidanzati. Oggi, nel ricordo di quella tragedia, per i genitori diun piccolo sorriso che regala un briciolo di eternità alla ragazza alla quale è stataladell’Istituto comprensivo San Tommaso d’Aquino. “A, compagna digentile e generosa, alunna esemplare, ginnasta talentosa” ...