Salario minimo | Bonaccini | ' battaglia da fare nel Paese'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Su tutto c'è una questione per me identitaria: il lavoro e la lotta alle disuguaglianze". Così Stefanoall'iniziativa 'Sinistra popolare' organizzata da Matteo Ricci a Roma rilanciando la proposta del sindaco di Pesaro di una legge di iniziativa popolare sul. "Non siamo riusciti a farlo, non per responsabilità del Pd, nella coalizione che ha sostenuto il governo Draghi. Siamo convinti che sia una questione di dignità, abbiamo il dovere di farla diventare una questione essenziale e di mobilitazione neldentro di una campagna più ampia che difende l'equo compenso, i diritti e la sicurezza nel lavoro. E' unadanella società e nelle istituzioni".

Adnkronos

Roma, 16 dic. " "Per me il cuore del Pd è il lavoro e la lotta alle disuguaglianze e faccio mia la vostra istanza di portare una proposta di legge di iniziativa popolare per il". Così Stefano Bonaccini all'iniziativa 'Sinistra popolare' organizzata da Matteo Ricci a Roma.Quali riforme andavano fatte per mettere in sicurezza il lavoro "Subito la riduzione dell'orario di lavoro, altrimenti non c'è rimedio alla disoccupazione, e subito il. L'orario di ... Salvini: "Reddito cittadinanza e salario minimo Non c'è bisogno" (ANSA) - TRIESTE, DEC 16 - "Emerge sul versante italiano una convergenza assoluta delle parti datoriali e sindacali verso la contrattazione collettiva, lasciando sullo sfondo l'aspetto del salario min ...Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene all’Assemblea Nazionale Confagricoltura, in diretta da Roma: "I soldi ci sono, il problema è che non diventano opere pubbliche ...