Sacchi | «Francia-Argentina? Temo sarà noiosa Se il calcio smette di divertire | finisce male»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo. Il tema è il Mondiale in Qatar, che domenica si chiuderà con la finale traparla della squadra di Messi. «Ha giocatori più esperti e di mentalità superiore, ma dipende molto da Messi che si fa ben volere. Non l’ho mai visto rimproverare un compagno».esprime il suo apprezzamento per il giovane Alvarez. «Bravissimo e bravo Scaloni a lanciarlo, perché corre più di Lautaro. Dal momento che Messi non lo fa, serve qualcuno che corra il doppio, anche senza palla. Alvarez sarebbe stato il mio centravanti ideale». Su-Marocco: «Il Marocco ha avuto a lungo il dominio del gioco. Laha subito. Lo aveva già fatto con l’Inghilterra che, nel secondo tempo è stata superiore, ...

Da Lusail, l'ex allenatore del Milan e della Nazionale dice la sua sulla finale di Qatar 2022 tra Argentina e. Intervista del nostro inviato ...... che domenica avrà il suo momento conclusivo con la finale tra Argentina e. Sulla quale ... Guardiola, come, ha rivoluzionato il calcio con il Barcellona ma i suoi adepti spagnoli lo hanno ... Sacchi: 'Francia e Argentina devono fare come me col Napoli di Maradona' A tu per tu con il tecnico: "Che bellezza è stato il Marocco: non solo catenaccio, e che bravo Ounahi. In Qatar sono andate meglio le piccole" ...Dichiarazioni di Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport in vista della finale Argentina-Francia che chiuderà il Mondiale in Qatar. Sacchi, come ha visto la prima semifinale