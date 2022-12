Sabato 17 dicembre i PAPU al Teatro Verdi di Maniago con uno spettacolo gratuito

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Torna sul palcoscenico delGiuseppedi17con inizio alle ore 20.45, il fortunatoA Colpi di Memoria – Ritagli di storie delle coltellerie diretto e interpretato da una delle coppie comiche più amate del nostro territorio e non solo, i, per l’occasione affiancato dagli attori e dalle attrici delle Compagnie diAmatorialedelle Piramidi e del Gruppodell’I.I.S. Torricelli di. Lo, che ha debuttato con grande successo lo scorso maggio, raccoglie una serie di divertenti sketch che affrontano da prospettive decisamente insolite (e molto ...

RomaToday

...pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del del concorso di oggi giovedì 152022 ... Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e. LOTTO, LE RUOTE BARI 84 79 82 36 ...... almeno fino alla metà dile temperature saranno gelide. Si tratta di una vera e propria ... Nel weekend tornera a sorpresa l'alta pressione per cui dopo unancora un pò incerto, da ... Weekend a Roma: i 16 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 dicembre Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le t ...MARIGLIANO - Da domani a Marigliano: " È Tempo di Natale”. Partono gli eventi che caratterizzeranno i prossimi giorni festivi fino al 20 gennaio, giorno del santo patrono San Sebastiano. Si parte quin ...