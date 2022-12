Rublev-Coric in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Mubadala World Tennis Championship 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Andreysfiderà Bornanel, torneo di esibizione in programma dal 16 al 18 dicembre ad Abu Dhabi. Sfida di grande livello negli Emirati Arabi Uniti, dove si affrontano due giocatori di alto livello. Da un lato un Top 10 come, dall’altro un vincitore Masters 1000 come. Il croato, fresco vincitore del premio ‘Comeback of the year’, rimpiazza l’infortunato Tiafoe. Il russo conduce 4-0 nei precedenti. PROGRAMMA DEL TORNEO MONTEPREMI DOVE SEGUIRE IL TORNEO IN TVscenderanno in campo, venerdì 16 dicembre, non prima delle ore 15:00 italiane, quando ad Abu Dhabi saranno le 18:00. Sarà possibile seguire in ...