(Di venerdì 16 dicembre 2022) Cristianoè ancora senza squadra, dopo la rescissione con il Manchester United , perciò si parla moltosua vita fuori dal campo. The Sun rivela come sarà ladi Cr7, ...

Corriere dello Sport

Cristianoè ancora senza squadra, dopo la rescissione con il Manchester United , perciò si parla molto della sua vita fuori dal campo. The Sun rivela come sarà la nuova super villa di Cr7, Georgina e ...Mondiali Qatar 2022: le partite e le news di oggi L'analisi - Come vivere senza Benzema eIl Mondiale in figurine Da Saka a Regragui di Paolo Condò Il focus Dal Qatar all'Arabia Saudita, ... Ronaldo, i segreti della nuova super villa: costo esagerato, passaggi sotterranei e chef di sushi Una piscina di vetro, una camera da letto grande quanto una casa, il maggiordomo e gli stipendi da 5 mila euro al mese ...L'erede di CR7 può arrivare alla Juventus direttamente dal Qatar: è stato uno dei top player di questo Mondiale.