Roma | Meloni oggi alle esequie di Golisano | l' amica tra vittime strage Fidene

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022), 15 dic. (Adnkronos) - Ci sarà anche il premier Giorgiaai funerali -15 alla Cattedrale di Civitavecchia- alla messa per ledi Nicoletta, tra ledelladi, il quartiere alla periferia didove domenica scorsa un uomo, il 57enne Claudio Campiti, ha fatto fuoco durante una riunione di condominio uccidendo 4 donne. Tra queste, 50 anni, commercialista edel presidente del Consiglio, che domenica scorsa si trovava per lavoro nel gazebo di via Monte Gilberto dove è avvenuta la, in quanto contabile del consorzio Vverde.