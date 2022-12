Roma | a Santa Lucia al Gonfalone musica e luci per il compleanno del Papa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sul Sagrato del Santuario dialdomani alle 16 si celebra ildiFrancesco. Un’installazione luminosa, canti, musiche, un concerto del soprano Mary Prosperi ed effetti di neve in un evento organizzato dall’architetto Cesare Esposito insieme al Rettore diPadre Franco in Campo. “Si è scelto questo luogo perché lamartire annunciava sempre la pace”, dice Esposito, ricordando “la non casuale coincidenza della scelta di Bergoglio di prendere i voti proprio il 13 dicembre 1969, nel giorno della festa della”. “La commozione del, con lacrime vere e sincere, ha commosso tutti noi – aggiunge – Francesco è la ...

Vatican News - Italiano

... gastroenterologo e nutrizionista dell'Università Campus Bio - Medico di: "Etichetta e ... 'Italiani e alimentazione: il peso dell'etichetta in una dieta', negli ultimi due anni (tra il 2020 ......generale dell'ospedale Bambin Gesù di) ha ricordato l'importanza di modelli educativi di riferimento che sappiano veicolare messaggi sani, e Donatella Possemato (direttore della clinica... Roma, un presepe vivente itinerante per testimoniare la presenza di ... MACERATA - Nuovi consigli di quartiere, in dirittura di arrivo l’iter per la composizione di questo nuovo strumento amministrativo che vedrà la luce e sarà operativo ...Roma - A dicembre ci troviamo catapultati nell'atmosfera natalizia: i balconi sono illuminati a festa e le strade addobbate come da tradizione; anche le basse temperature sembrano dirci che il Natale ...