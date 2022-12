La Gazzetta dello Sport

Il primo era stato lo Zio Toni, ora anche Francisil team di Rafa Nadal dopo quasi 20 anni di collaborazione quotidiana. L'allenatore che in questi anni era rimasto accanto a Rafa alternandosi con Carlos Moya, ha annunciato la separazione ...L'annuncio è stato fatto sui social dallo stesso Nadal, che ci ha tenuto a ringraziare vivamenteper averlo accompagnato in tutti questi anni: 'Vorrei informarvi che Francisla ... Roig lascia Nadal dopo 18 anni: "Nuova esperienza professionale" Lo storico coach ha affiancato Rafa per l'intera carriera e ora potrebbe aprire una sua accademia. Col maiorchino restano Moya e Marc Lopez ...Rafael Nadal ha comunicato che il suo storico secondo allenatore, Francisco Roig, non farà più parte del suo team a partire dal 2023.