Riccardo Fogli dopo la squalifica dal GF Vip ha lanciato la chitarra e si è rotta in mille pezzi

Fanpage.it

Dopo la squalifica didal GFVip, Karin Trentini interviene per difendere suo marito A seguito della squalifica didal Grande Fratello Vip , sua moglie Karin Trentini ha voluto commentare ...Barbara d'Urso si è occupata anche dell'ultimo caso scoppiato al Grande Fratello Vip nel corso della seconda parte di Pomeriggio Cinque . La squalifica dista facendo discutere parecchio, dato che la bestemmia non era completa e sicuramente non era intesa come un'offesa a nessuno. Evidentemente la produzione ha valutato l'episodio troppo ... GF Vip squalifica Riccardo Fogli, Salvo Veneziano: So da fonti ufficiali che siete stati costretti Dopo la squalifica di Riccardo Fogli, il Grande Fratello Vip fa scendere in campo tre nuovi concorrenti nella puntata in cui si scontrerà con Ballando con le Stelle ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...