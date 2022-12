Riccardo Berni | “La Sovrana Pulizie sostiene con gioia e soddisfazione la Emma Villas Aubay Siena | con un occhio particolare rivolto al settore giovanile”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Laaccompagna quest’anno il percorso dellanel campionato di Superlega. L’azienda senese fa anche di più, in quanto sponsorizza pure ildel team toscano, nel quale in questa stagione sono presenti oltre cento ragazzi, un numero record. Il logo de Lacompare infatti anche nelle divise da gioco di tutte le formazioni giovanili dellaVolley. La partnership e il momento attraversato dalla squadra senese sono stati i temi al centro della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sede di Lain strada di Cerchiaia, alla presenza dei titolari ...

Siena News

"Ci siamo trovati subito molto bene con Emma Villas Aubay Siena e con il direttore commerciale e marketing Vittorio Angelaccio " ha dichiarato, uno dei titolari di La Sovrana Pulizie . ...Solo piazzamenti invece per il gruppetto di ravennati composto da Francesco Pizzo, ventiseiesimo, Michele, trentaduesimo,Sangiovanni, trentatreesimo e Mirco Morganti trentaquattresimo ... Riccardo Berni: “La Sovrana Pulizie sostiene con gioia e soddisfazione la Emma Villas Aubay Siena, con un... Sono stati 13 i minuti di applausi che hanno salutato ieri sera a Milano l’inaugurazione della stagione al Teatro alla Scala. In scena “Boris Godunov” di Modest Musorgskij, direzione di Riccardo Chail ...MILANO (ITALPRESS) – Tredici minuti di applausi finali per il “Boris Godunov” di Modest P. Musorgskij diretto dal Maestro Riccardo Chailly e interpretato dal basso Ildar Abdrazakov, che questa sera ha ...