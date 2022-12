Renovars | nel Gruppo arriva Facile Immobiliare

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –Group, la holding italiana dedicata ai servizi per la casa che si quoterà in Borsa nel 2024, lancial'azienda Proptech che supera la fase di start up con un incremento annuo di fatturato del +120%. Il 2021 aveva fatto registrare un fatturato di 3 milioni nonostante il mercato instabile a causa della pandemia, mentre Il 2022 chiuderà a circa 6,5 milioni, per toccare nel 2023 i 15 milioni. Entrambi gli anni chiuderanno con un incremento di fatturato attorno al 120%.Agenziacon asset fortemente digital, negli ultimi due anni, da piccola agenzia localizzata sul territorio milanese, è esplosa su tutto il territorio nazionale.Da uncomposto da 5 agenti con a capo l'attuale co- fondatore Charlie Cinolo (nella foto), insieme a Giovanni Amato e ...

Panorama

...del quinto) al mercato e soprattutto ai circa 6000 clienti l'anno che si rivolgono al Gruppo(Facile Ristrutturare e Facile Immobiliare): una mossa strategica per entrare direttamente......del quinto) al mercato e soprattutto ai circa 6000 clienti l'anno che si rivolgono al Gruppo(Facile Ristrutturare e Facile Immobiliare): una mossa strategica per entrare direttamente... Renovars e Fc Group lanciano «Credito Facile» ROMA (ITALPRESS) – Renovars Group, la holding italiana dedicata ai servizi per la casa che si quoterà in Borsa nel 2024, lancia Facile Immobiliare l’azienda Proptech che supera la fase di start up con ...Il Tv Show del Future Bancassurance Forum e il ritorno di Italcredi alla convention; le partnership BPM-Agricole su Agos, Renovars-FcGroup su Credito Facile e Banca AideXa-BancoPosta per le Pmi; le no ...