Refrontolo in lutto | madre muore a soli 35 anni | il male che l’ha colpita

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Viveva a, in provincia di Treviso, la giovaneche è morta a35: Laura Borsato. “Io ho dato la vita al mio piccolo. Luidata a me”, ripeteva la donna. Ha vissuto fino all’ultimo per il suo bambino, nato nell’aprile 2021. Poco dopo la sua nascita, Laura aveva scoperto di soffrire di una terribile malattia. Pensava di averla sconfitta ma si è ripresentata e in pochi giorni la donna è scomparsa., Laura Borsato è morta a35Laura Borsato è morta a causa di un tumore al seno a35. La giovane donna si è spenta mercoledì, 14 dicembre 2022. Ha lasciato la sua adorata famiglia composta dal marito Andrea e dal loro figlio di un anno e mezzo Edoardo Walter. “Hai ...

Due comunità in lutto, Trevignano e Refrontolo (a Treviso), per la morte di Laura Borsato in Toffoletto, vinta da un tumore al seno a soli 35 anni. La giovane donna si è spenta mercoledì lasciando nel dolore il marito Andrea e il loro figlio di un anno e mezzo Edoardo Walter. TREVISO - «Io ho dato la vita al mio piccolo. Lui l'ha data a me» ripeteva Laura. Ma quel male che, poco dopo esser diventata mamma si era manifestato e che pareva sconfitto, si è ripresentato e in pochi giorni la donna è scomparsa.