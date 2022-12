Raspadori lo chiede a gran voce ai tifosi | il messaggio sui canali ufficiali del Napoli VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il campionato è alle porte e tutte le squadre di Serie A sono prontissime a iniziare questa seconda parte di campionato, il quale fino alla pausa per il Mondiale in Qatar ha avuto un unico padrone. Ildi Luciano Spalletti, come tutte le altre compagini, sta effettuando test amichevoli con squadre internazionali per iniziare ad aumentare un po’ i giri del motore in vista dell’inizio imminente del campionato.-Villarreal: l’attaccanteil supporto deiDopo la tournée in Turchia, che ha visto gli azzurri trionfare in entrambe le partite disputate contro gli inglesi del Crystal Palace e i turchi dell’Antalyaspor, gli uomini di Spalletti si apprestano ad affrontare due squadre molto valide: Villareal prima e Lille poi. (Photo by François WALSCHAERTS / AFP) (Photo by FRANCOIS ...