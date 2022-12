Ranking Fifa | Italia nella top ten | è settima Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’è ancoranelper l’. La Nazionale di Mancini è rimasta nelle prime dieci posizioni. A scriverlo è ladello Sport che chiarisce come il sesto posto conquistato da Mancini sia adesso dell’Olanda. Scivolerebbe all’ottavo posto se la Croazia dovesse battere il Marocco. Il commissario tecnico dell’era riuscito a portare la nazionale al quarto posto. Lascrive: “Mentre cominciava il Mondiale, gli azzurri perdevano a Vienna con l’Austria in amichevole. Una sconfitta che ha fatto perdere pochi punti (3) senza cambiare la nostra posizione nel. Brasile, Belgio, Argentina, Francia e Inghilterra erano e sono rimaste davanti. Spagna e Portogallo non hanno conquistato i punti per ...