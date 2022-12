Rami | “L’Argentina ha dato un brutto esempio in questo Mondiale Pronostico? Penso che vinceremo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Adil, campione del Mondo 2018 con la Francia, ha parlato a RMC Sport, sulla finale di domenica tra la sua Nazionale e: “Come sarà la finale? Ci sarà stress. Sì sarà davvero stressante. Devo dire che non mi piace questa squadra argentina. Mi piace molto Lionel Messi. Amo tutto digiocatore. Per me è una leggenda e uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Ma il modo in cuisi sta comportando in questa Coppa del Mondo non mi piace. Sono aggressivi, mettono rabbia e un gioco scorretto…che abbiano una pessima immagine intorneo”.ha poi concluso: “che, ma non lo voglio dire. Abbiamo molti problemi e infortuni ma una possibile vittoria significherebbe molto per noi. I ...