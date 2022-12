Raducanu-Jabeur oggi in tv | orario | canale e diretta tv e streaming Mubadala World Tennis Championship 2022

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Emmasfiderà Onsin un incontro esibizione, parte del, in programma dal 16 al 18 dicembre ad Abu Dhabi. La manifestazione che andrà in scena negli Emirati Arabi Uniti vede il suo focus sul torneo maschile, con sei partecipanti e un tabellone che parte dei quarti di finale, ma nel corso della prima giornata ci sarà spazio anche per un interessante match tra le due protagoniste sopracitate. La tunisina nel corso della stagionesi è consacrata definitivamente, come dimostra la posizione n°2 del ranking mondiale e i risultati ottenuti sia a livello 1000 che slam.ha vissuto invece un’annata decisamente complicata, tra continui cambi di allenatore e la chiara pressione ...

