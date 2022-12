Questo leone che si accascia al suolo non era stato vaccinato contro la Covid-19

Sicilia Fan

... il Sole entra in Capricorno: sfruttatetransito per trovare il coraggio di raggiungere i ...(23 luglio - 23 agosto) , oroscopo della settimana Domenica 18 dicembre, la comunicazione con ...Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in.... Scoprirete che le cose nel tuo lavoro non sono così serie come ti sembravano, potrebbe esserci un ... Miriam Leone diventa Leonessa di Sicilia: “Felice e orgogliosa di essere in questo progetto” L'oroscopo di sabato 17 e domenica 18 dicembre prevede ottime notizie in arrivo per i Gemelli; meno fortunato l'Ariete ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...