Quasi 1 studente su 2 fa lezione “al gelo” | caro energia | covid e assenza di manutenzione degli edifici le cause principali

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Come ogni anno non appena arriva la stagione invernale le notizie di studenti costretti a farealsono sempre fra le più frequenti del periodo. Quest'anno, in base a quanto riporta un sondaggio effettuato da Skuola.net,unosu cinque soffre il freddo in classe. L'articolo .

Skuola.net

Il caro energia si fa sentire anche a scuola - Qualcuno potrebbe pensare che un quadro del genere sia la diretta conseguenza dell'attuale crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina, con l'...Con l'aumento dell'importanza della raccolta dei dati intutti gli ambiti, la domanda di ... Ad ogni donazione è destinato un cosiddetto 'reward' formativo: dallo scambio con lo... Scuole fredde, quasi 1 studente su 2 fa lezione “al gelo”. La crisi energetica e la coda della pandemia tra le cause principali Come accade ogni anno, con i primi freddi le nostre scuole si trasformano in frigoriferi. Sui 5.000 alunni intervistati da Skuola.net, solo 1 su 4 riporta di temperature decenti in classe. A peggiorar ...Come accade ogni anno, con i primi freddi le nostre scuole si trasformano in frigoriferi. A peggiorare le cose, stavolta, anche la necessità di limitare i consumi energetici. Restano comunque gli anno ...