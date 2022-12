Quanti soldi ha guadagnato Elena Curtoni con la vittoria a St Moritz? Montepremi e cifre

(Di venerdì 16 dicembre 2022)ha vinto la discesa libera di St., prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista svizzera, approfittando del pettorale numero 2 che le ha permesso di scendere su un tracciato non ancora così condizionato dalla fitta nevicata che ha caratterizzato l’intera giornata in terra elvetica. La 31enne valtellinese ha trionfato con il tempo di 1:09.40 (era una discesa sprint, la partenza era stata abbassata al cancelletto del superG a causa del maltempo), riuscendo a precedere Sofia Goggia per 29 centesimi. A St.si è così materializzata una splendida doppietta tricolore e Sofia Goggia ha rafforzato il primato nella classifica di specialità (anche se si trema per un possibile infortunio alla mano).ha ...

OA Sport

