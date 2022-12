Qatargate | Salvini | Stampa ha inseguito inesistenti finanziamenti esteri a Lega | tempo è galantuomo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma 16 dicembre 2022 "Non commento quello che sta arrivando da altri Parlamenti rispetto a quello italiano, visto che ci sono organi diche per anni hanno seguito fantomatici e...

La7

Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vice Premier Matteonel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi / Youtube Palazzo ChigiCosì il ministro delle Infrastrutture,al termine del Cdm che ha dato via libera al codice. "Non ci sarà più proroga automatica per le concessioni autostradali". Sul: "Per anni la ... Qatargate, Salvini: Stampa ha inseguito inesistenti finanziamenti ... Salvini: "Ci sono organi di stampa che per anni hanno inseguito fantomatici ed inesistenti finanziamenti esteri al partito che ho l'onore di rappresentare e sotto al naso vi passava un flusso di denar ...“Scandalo Qatargate Io mi meraviglio che tutti si meraviglino. Forse da parte della politica sarebbe meglio il silenzio e mettersi a scrivere norme anziché fare a gara nel cascare dal pero. L’Ue cosa ...