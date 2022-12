Qatargate | Metsola | Pacchetto di riforme pronto per il prossimo anno

Agenzia ANSA

Leggi anche: "Nessuna impunità, non siamo in vendita", media: "Francesco Giorgi ha confessato", confermati tre arresti. Ipotesi europarlamentari a libro paga La ...... le parole della presidente del Parlamento Uesui provvedimenti dopo il. / Ebs Qatargate, Metsola: "Pacchetto di riforme pronto per il 2023" - Video "Le accuse che coinvolgono il Parlamento europeo sono un colpo alla democrazia e a tutto ciò su cui abbiamo lavorato per molti anni. Ci vogliono anni per costruire la fiducia, ma solo un momento per a ...Eva Kaili si è dichiarata innocente per quanto riguarda il Qatargate, nonostante il ritrovamento di sacchi di denaro nella sua abitazione.