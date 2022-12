Qatargate | Letta convoca la commissione di garanzia del Pd e sospende Cozzolino Il Ppe | «Rete di corruzione tra i socialisti»

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il segretario del Pd Enricoha chiesto allanazionale didel partito di riunirsi con la massima urgenza. E nell’arco della mattinata, come confermano dal Nazareno, l’europarlamentare Andreache, sebbene non indagato sarebbe stato coinvolto nelladidel, è stato sospeso dal partito e da ogni incarico. A una settimana dall’esplosione del caso-tangenti al Parlamento europeo che vede indagati diverse figure di spicco del gruppo dei& Democratici (S&D), quello di cui fa parte in sede Ue il Pd, è il primo atto formale del leader. L’indagine, come noto, ha coinvolto prima di tutto l’ex eurodeputato Antonio Panzeri, con una lunga militanza nel Pd prima di ...