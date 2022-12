Qatargate | giudice | Panzeri anima organizzazione fraudolenta - Il Pd sospende Cozzolino | Inflessibili su questa vicenda

RaiNews

E ciò fino alla chiusura delle indagini in corso da parte della magistratura relative allo scandalo'. Il provvedimento che applica le norme dello statuto del Pd, del codice etico e del ...di Guido Keller - Man mano che procedono le indagini sul "" gli inquirenti begli e di mezza Europa, in particolare le procure italiane, stanno ... La procura belga, guidata dalMichel ... Qatargate, Il giudice belga: "Antonio Panzeri anima di una vasta organizzazione fraudolenta" Nell'ambito del Qatargate Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato in carcere a Bruxelles, "sembra aver sviluppato e animato una vasta organizzazione fraudolenta i cui atti criminali avrebbero avuto una nat ...Europarlamentari a libro paga per favorire l’Emirato. Si apre una nuova pista investigativa nella maxi-inchiesta sul Qatargate e il cuore dell’Europa continua a tremare, temendo che quanto è emerso fi ...