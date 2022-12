Qatargate | Giorgi accusa Cozzolino | l’eurodeputato Pd sarebbe “il terzo uomo”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nell’intricato filespunta il nome deldel Partito democratico Andrea, finito nel “mirino” della Procura di Bruxelles perché – è questa la tesi degli inquirenti al lavoro sul caso – fa parte del gruppo insieme ad Antonio Panzeri. Un gruppo di cui fa parte Francescoe che, sospettano i magistrati belgi, avrebbe agito con una «motivazione prioritaria: il lavoro con il Marocco e il Qatar in cambio di denaro. Il gruppo riceveva pagamenti per le sue attività. E nel 2019 aveva concluso un accordo per effettuare ingerenze a favore del Marocco in cambio di denaro». Pertanto, da quello che mettono nero su bianco i magistrati belgi nel decreto che ha portato al fermo di Panzeri e, la seconda puntata dell’inchiesta – che si allarga sempre di più – sulla corruzione ...

la Repubblica

Ecco perché per dirla con il, ex assistente di Panzeri e compagno della (ora) ex vicepresidente Kaili, 'le Ong servono per far girare i ...... come sta svelando l'inchiesta belga sul '', che ora sta diventando anche un '... il politico del Pd è estraneo all'indagine, ma il suo assistente è proprio Francesco. ACCORDO SULLA ... Qatargate, Giorgi confessa davanti ai giudici: “Ma ora liberate la mia compagna” "Sono ancora fortemente turbato per il fermo del mio assistente e non ho idea di quale sia il suo coinvolgimento" ...Il compagno di Eva Kaili, Francesco Giorgi, davanti agli inquirenti belgi ha confessato di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar allo scopo di ...